FANO – Al via la nona edizione di Passaggi, Festival della saggistica che dal 18 al 25 giugno rappresenterà un faro per la cultura nazionale. Nella prima giornata di venerdì, subito sul palco di Passaggi i grandi nomi della cultura e dello spettacolo e la consegna del Premio Andrea Barbato per il Giornalismo ad Ahmet Altan autore di “Non rivedrò più il mondo” (Solferino), giornalista e scrittore, da poco liberato dalle carceri turche dove era stato rinchiuso perché accusato di cospirazione contro il regime di Erdogan. Ritirerà il riconoscimento la direttrice P24 e Casa della Letteratura di Istanbul Yasemin Çongar presente alla cerimonia di premiazione con Ivana Monti Barbato e Samuele Mascarin, assessore alle Biblioteche del Comune di Fano.

Gli eventi in piazza XX Settembre prevedono la cerimonia d’inaugurazione ufficiale del festival (ore 20.45) alla presenza di Massimo Seri sindaco di Fano, Mirco Carloni, vicepresidente Regione Marche, degli assessori del Comune di Fano Etienn Lucarelli (Turismo ed Eventi) e Samuele Mascarin (Biblioteche e Servizi Educativi), di Tommaso Ricciardi, da pochi giorni nuovo Prefetto di Pesaro e Urbino, e del presidente di Passaggi Festival Cesare Carnaroli.

A seguire, alle 21, Antonio Di Bella presenterà il suo libro “L’assedio. Washington, 06/01/2021. Cronaca del giorno che ha cambiato la storia” (Rai Libri). L’autore converserà con la giornalista Ansa, Nicoletta Tamberlich.

Apre con uno dei nomi più amati nel panorama della musica italiana il programma di ‘Fuori Passaggi – Music&Social 2021’: sarà Levante, infatti, a dare il via alla rassegna al Pincio di Fano con il suo libro “E questo cuore non mente” (Rizzoli). L’autrice converserà con la giornalista del Corriere della Sera Micol Sarfatti (ore 19.30).

Sempre al Pincio primo appuntamento anche per la rassegna di graphic novel “Passaggi fra le Nuvole” con Davide Toffolo e il suo libro “Come rubare un Magnus” (Oblomov). Sul palco con l’autore ci saranno il fumettista Alessandro Baronciani e la radio speaker Ivana Stjepanovic (ore 21.00 – Pincio). L’incontro prevede la presentazione del libro e un live musicale.



Sotto il cielo dell’ex chiesa di San Francesco in centro storico, il pomeriggio all’insegna dei libri comincia con la rassegna “Passaggi di Benessere”: Pier Luigi Rossi presenta il suo libro “Un corpo nuovo – Conosci il tuo grasso sano e vivi in salute (e a lungo)” edito da Aboca Edizioni. L’autore converserà con il giornalista Alberto Pancrazi (ore 18.00).

Tutto il programma del festival sul sito www.passaggifestival.it. Si consiglia di consultare il sito anche per verificare la possibilità che si liberino posti per gli eventi su prenotazione.