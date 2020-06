Fano, paracadutista ferito gravemente durante una lezione

Il 31enne di Rimini ha riportato gravi fratture tanto da essere trasportato in codice rosso in eliambulanza all’ospedale di Torrette. Nonostante il violento impatto non sarebbe in pericolo di vita

FANO – Attimi di terrore nel pomeriggio del 28 giugno all’aeroporto fanese dove un 31enne paracadutista è rimasto ferito durante una lezione. Erano da poco passate le 17 quando il giovane, per cause ancora da chiarire, sarebbe arrivato a terra troppo velocemente: di fatto è come se fosse precipitato nel vuoto nell’ultima fase della manovra.

Il fatto che non si trovasse distante dal suolo ha in parte limitato i danni: il giovane, residente a Rimini, ha riportato diverse fratture ma, stando alle indiscrezioni, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono comunque prontamente giunti gli uomini del 118 che hanno chiesto l’intervento dell’eliambulanza che ha provveduto al trasferimento in codice rosso all’ospedale di Torrette.



Alla base del dramma sfiorato potrebbe esserci un errore umano nella manovra finale di atterraggio in quanto l’esercitazione, propedeutica al conseguimento del brevetto, si era svolta senza problemi fino a pochi metri da terra.