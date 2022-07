Fano, padre e figlio inghiottiti dalle onde: raccolti quasi 66mila euro a favore della famiglia Zandri

La comunità, profondamente scossa per quanto accaduto, si è attivata per una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe a sostegno di Stefania Carpignoli ed i suoi due figli

FANO – La mano tesa della solidarietà in quella che è stata sicuramente l’ora più buia per la famiglia Zandri. Potremmo raccontare così quanto accaduto subito dopo la tragedia di Gimarra consumatasi il 9 luglio e costata la vita a Davide e Fabio, padre e figlio inghiottiti dai flutti delle onde. La comunità, profondamente scossa per quanto accaduto, si è attivata per una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe a sostegno di Stefania Carpignoli ed i suoi due figli.

L’iniziativa era stata lanciata da Laura Martini: «Abbiamo deciso di organizzare questa raccolta fondi per aiutare la famiglia di Davide al fine di dare una mano alla moglie Stefania Carpignoli ed ai suoi due figli. La tragedia della tragica scomparsa di Davide, insieme al piccolo Fabio, colpisce una famiglia in cui Davide era l’unico reddito».

Un appello che ha permesso in poco più di una settimana di raggiungere una ragguardevole cifra a testimonianza di come quanto successo abbia scosso non solo la comunità di Fano e Colli al Metauro ma anche tutti coloro che sono venuti a conoscenza di quanto accaduto. I giorni scorsi la famiglia Zandri ha voluto ringraziare: «Un sentito ringraziamento a tutti quelli che han voluto esserci vicini in quest’ora buia».