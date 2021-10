A Fano ottobre fa rima con prevenzione: tutte le iniziative per lo screening al seno

Anche la città della Fortuna aderisce all'"Ottobre rosa", il mese dedicato alla prevenzione del carcinoma mammario. Cucchiarini: «Siamo qui per accendere i riflettori su quello che auspichiamo diventi un imperativo per ogni donna: la prevenzione del tumore al seno»

FANO – Nella città della Fortuna ottobre fa rima con prevenzione. Anche il Comune di Fano aderisce infatti all’ “Ottobre rosa”, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno.

L’assessorato Pari Opportunità insieme alla sezione Lilt PU (Lega italiana per la lotta contro i tumori) della provincia di Pesaro e Urbino, l’Associazione Fior di Loto (Donne Operate al Seno), l’unità di Senologia Breast Unit di Marche Nord ed Avis Fano, hanno organizzato nella città di Fano un calendario di iniziative per accendere l’attenzione sul tema della prevenzione e cura del carcinoma mammario.

Il tutto nel ricordo di Alida Battistelli, presidente dell’associazione Fior di Loto, scomparsa pochi mesi fa: in suo omaggio per il manifesto dell’ottobre in rosa è stata utilizzata un’immagine da lei dipinta, una raffigurazione di fiori di loto rosa che sarà stampata anche nelle spille distribuite durante le iniziative.

L’assessora Sara Cuchiarini «Siamo qui per accendere i riflettori su quello che auspichiamo diventi un imperativo per ogni donna: la prevenzione del tumore al seno, creando momenti di informazione e di confronto che aiutino a promuovere una conoscenza approfondita e dotino ogni persona degli strumenti necessari. Un pensiero di gratitudine lo dedichiamo ad Alida che con la sua dedizione è stata un prezioso sostegno a tante donne di questo territorio».

Elisabeht Pastorruiz, presidente dell’Associazione Fior di Loto sottolinea che «il senso dell’Ottobre rosa può racchiudersi certamente in un affettuoso consiglio, rivolto alla donna. È prioritario che tutte le donne si sottopongano ad esami preventivi visto l’età media dell’insorgenza di questa malattia si è abbassata colpendo tantissime 30-35enne. Il dato confrontate è che con la prevenzione si può abbassare considerevolmente il rischio di contrarre questo tipo di carcinoma».

Ogni mercoledì di ottobre (6-13-20-27) dalle 13:00 alle 16:00 è possibile sottoporsi a una visita enologica gratuita breast unit all’Ospedale Santa Croce di Fano. Per prenotare è sufficiente contattare l’Associazione Fior di Loto al 392-4838335 o il 3337220919.

Ad appoggiare questa iniziativa anche Avis Fano: «Per tutto il mese di ottobre – spiega Giuseppe Franchini presidente Avis Fano – in abbinamento alla ‘Donazione in Rosa’, consegneremo, alle donatrici, un biglietto dove poter prenotare la visita senologica gratuita. Non essendoci scadenza, si potrà tranquillamente prenotare nel periodo più consono a ciascuna donatrice e aspirante aderente Avis. Donare è vivere, così come prevenire è vivere».

Ottobre rosa a Fano, il calendario

mercoledì 6-13-20-27 ottobre dalle 13:00 alle 16:00

Visite senologiche gratuite Breast unit

presso gli ambulatori senologici dell’Ospedale Santa Croce (Blocco B4 1°piano) su prenotazione

chiamare dalle 16 alle 19: Associazione Fior di Loto tel 392 4838335 o tel 333 7220919

per tutto il mese di ottobre

Visite senologiche gratuite Lilt pu

anche presso ambulatori di Oncologia Marche Nord Fano e Pesaro su prenotazione chiamare martedì e mercoledì dalle 10 alle 12 tel 338 8076868 o liltpu@gmail.com

domenica 17 ottobre – ore 10:00 – Piazza XX Settembre

1° Camminata in rosa

percorso di 5 km non competitivo per la sensibilizzazione sulla prevenzione, gratuito e aperto a tutti prenotazioni online comune.fano.pu.it tel 0721 – 887337

spilla e maglietta in omaggio ad ogni partecipante

domenica 31 ottobre

Tavola rotonda – ore 17:00 – MEMO Mediateca Montanari

“I corretti stili di vita nella prevenzione del tumore al seno”

con: Dott. Vincenzo Catalano, Dott.ssa Gabriella Frattini, Dott.ssa Rita Emili, Prof.ssa Elena Barbieri

posti limitati prenotazione al numero 0721 – 887834

per tutto il mese di ottobre

Donazione in rosa Avis

ogni donna che donerà il sangue nel mese di ottobre riceverà un buono per prenotare una visita senologica gratuita a cura della LILT PU info@avisfano.it

per tutto il mese di ottobre

Monumenti rosa

Aset e la Fondazione Teatro illumineranno di rosa i principali monumenti della città per ricordare l’importanza della prevenzione