Fano, Oliver Stone incanta il pubblico di Passaggi festival – FOTO e VIDEO

FANO – Una stella di caratura mondiale ha inaugurato nella serata del 26 agosto l’edizione 2020 di Passaggi: Oliver Stone, regista e sceneggiatore, vincitore di tre premi Oscar e autore di capolavori come Platoon, Nato il quattro luglio, e JFK – Un caso ancora aperto, ha incantato la platea che è accorsa per ascoltare la presentazione del suo libro autobiografico “Cercando la luce” in cui l’autore ha ripercorso la sua carriera, dagli albori, ad oggi, intrecciandola con le sue vicissitudini personali.

Pellicole come Platoon e Nato il 4 luglio, non solo rappresentano pietre miliari della storia del cinema, ma sono stati dei veri e propri manifesti politici che squarciavano il velo di Maya con cui, fino a quel momento, Hollywood aveva raccontato la Guerra del Vietnam: «Ho attinto ai miei ricordi – ha detto Oliver Stone intervistato da Silvia Bizio -, che erano del tutto diversi dalle vicende e dalle immagini girate dagli altri film. Platoon ha iniziato a scatenare entusiasmi già in fase di montaggio. Ha registrato un sold out fin dalla prima proiezione. La gente piangeva, per la prima volta veniva a contatto con la realtà vissuta dai giovani di allora e non con le bugie che erano circolate fino a quel momento. Con quel film, mi sono trovato a 40 anni in cima al mondo».

Tante le persone che hanno ascoltato in serafico silenzio gli aneddoti del regista, che ha ripercorso tutta la sua carriera, dagli albori da scrittore, a quelli da sceneggiatore messo in un angolo dalla Hollywood benpensante, ai successi arrivati intorno ai quarantanni: «In pochissimo tempo sono passato dalla polvere ad avere tutto: intorno ai 40 anni ho toccato l’apice, la fama, i soldi, i miei fil apprezzati in tutto il mondo, una bella moglie: oggi, guardandomi indietro riesco a vedere tutto in maniera più chiara e nitida».