FANO – Anche se i garage e gli scantinati si stanno asciugando dal fango e dell’acqua i disagi arrecati dal nubifragio che ha colpito anche il territorio fanese sta facendo ancora sentire i suoi effetti. Non sono pochi coloro che hanno visto danneggiarsi in maniera irreparabile suppellettili, mobili ed oggetti vari che si trovavano proprio nei ripostigli sotto il livello del terreno.

Alla luce di ciò Aset Spa ha deciso di attivare un servizio straordinario di raccolta per venire incontro alle necessità dei cittadini organizzando un servizio straordinario di raccolta rifiuti. La società dei servizi vuole dunque tendere una mano alle tante persone in difficoltà. Il servizio è rivolto esclusivamente agli utenti colpiti dalle forti precipitazioni residenti nel Comune di Fano. Al riguardo la società mette a disposizione un apposito mezzo per la raccolta di ingombranti e non solo, garantendo un intervento quanto più tempestivo possibile.

I cittadini interessati possono chiamare il centralino al numero 0721-83391. Gli stessi verranno poi subito ricontattati per accordarsi su data e orario del ritiro, che avverrà in area pubblica, ovvero sulla sede stradale. Una volta fissato l’appuntamento, gli utenti saranno infatti invitati a posizionare il materiale da ritirare di fronte alle loro abitazioni, in modo da essere facilmente raggiunti dal mezzo di Aset Spa adibito al ritiro.