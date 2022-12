FANO – Lotta all’abusivismo nel Comune di Fano. Dopo le tante segnalazioni pervenute, è scattato il blitz congiunto delle forze dell’ordine. È stato infatti sgomberato nei giorni scorsi, dagli agenti del Commissariato di Fano in collaborazione con gli agenti della Polizia Locale, l’ex Convitto Vittoria Colonna.



Durante l’ennesimo controllo, anche a seguito delle segnalazioni dei cittadini, sono state trovate all’interno dell’edificio 8 persone senza fissa dimora poi denunciate per occupazione abusiva dell’immobile. Visto il forte degrado riscontrato, è stata interessata l’amministrazione per l’adozione di un atto autoritativo al fine di impedire l’accesso alla struttura che necessita anche di una bonifica dell’intera area. Nel corso dell’operazione da parte degli agenti è stata anche rinvenuta una bicicletta rubata che è stata riconsegnata al legittimo proprietario.

«Per noi il Vittorio Colonna è un’area – afferma il sindaco Seri – che abbiamo sempre monitorato nel corso degli anni con l’intento di evitare che fosse luogo di situazioni pericolose e che minacciassero l’ordine pubblico. Ringrazio le Forze dell’Ordine per l’impegno e la collaborazione di questo intervento che mira a garantire la tranquillità e la regolarità. Siamo attenti alla tutela della nostra città».

«Questo sgombero fa parte di una serie di attività mirate di controllo del territorio – commenta Sara Cucchiarini, Assessora alla Polizia Locale – è una delle operazioni condotte in sinergia con la Polizia di Stato, controlli sempre più efficaci e preziosi. Era necessario intervenire per verificare la presenza di persone entrate abusivamente e le loro attività, nonché per registrare lo stato generale in cui versa la struttura. E’ seguito un doveroso interessamento della proprietà del Vittoria Colonna, affinché realizzino gli interventi in loco necessari ad impedire il ripetersi delle situazioni di degrado. Come amministrazione comunale continueremo a prevenire e contrastare fenomeni che possono pregiudicare la sicurezza in città».