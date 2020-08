Dalle ore 18 alle ore 6, per i weekend dal 7 al 10, dal 14 al 17 e dal 21 al 24 agosto obbligo di mascherina per vie, strade, piazze, marciapiedi, aree verdi soggette alla formazione di assembramenti

FANO – Mascherine obbligatorie per tutti i weekend di agosto. È questo in sintesi il cuore dell’ordinanza che è stata firmata dal sindaco Massimo Seri.



La normativa avrà validità fino alla fine del mese e riguarderà «Vie, strade, piazze, marciapiedi, aree verdi e/o attrezzate e simili della zona mare e del centro storico essendo tali aree le più soggette alla formazione di assembramenti vista la presenza di diverse strutture ricettive».



Una decisione presa in virtù di un’incidenza di contagio che negli ultimi giorni ha fatto registrare su scala nazionale un lieve rialzo, forse direttamente proporzionale a comportamenti non sempre adeguati all’emergenza che ha contraddistinto gli ultimi mesi.



Dalle ore 18 alle ore 6, per i prossimi 3 weekend (dal 7 al 10, dal 14 al 17 e dal 21 al 24 agosto), l’ordinanza imporrà l’uso della mascherina (copertura naso-bocca). Sono esonerati da tale obbligo i bambini di età inferiore ai 6 anni, i soggetti con disabilità non compatibile con l’uso della mascherina e coloro che praticano attività motoria diversa dalla comune passeggiata.