Fano, nuovo singolo per il cantautore fanese Andres: «Con ‘Settembre’ racconto un addio» – VIDEO

FANO – Si intitola “Settembre” ed è l’ultimo singolo di Andrea Cellottini, in arte Andres, 19enne fanese che già da qualche tempo, grazie anche al successo dei sui brani inediti “Sempre sarai” e “La casa nel celeste”, sta raccogliendo grandi consensi a Fano e non solo. Il brano, online su tutte le principali piattaforme, è stato diffuso nella giornata odierna del 24 febbraio.

A raccontarcelo è stato lo stesso autore: «’Settembre’ è un brano a cui sono molto legato, perché parla dell’esatto momento in cui due persone prendono strade diverse. È un racconto autobiografico che scrissi a settembre. Ricordo che la prima frase che scrissi fu “io resto qua, ma il mondo era da vivere insieme”. Anche a livello musicale c’è una grande ricerca di armonia, e tutto il brano cresce gradualmente, facendo esplodere una musica d’orchestra verso la fine. Spero che in questa canzone tutti si possano ritrovare e possano anche capire il perché le strade a volte si dividono. Io me lo chiesi e scrissi l’ultima frase ‘A settembre ricomincio, con nuova musica per te’».



Andrea Cellottini, in arte Andres, 19enne fanese

Non manca poi un commento al recente Festival di Sanremo appena concluso ed un pensiero alle edizioni che verranno, con la speranza di solcare un domani personalmente il prestigioso palco dell’Ariston: «L’ho seguito, quella di Mengoni la vedo una vittoria meritatissima anche se so di essere di parte: lo adoro…. Per quello che mi riguarda sto lavorando al disco e non nego di avere canzoni pronte per Sanremo. Poi chi lo sa… tutto può accadere».