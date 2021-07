Fano, nuovo scontro tra auto e moto: centauro trasportato al Pronto soccorso

Come quasi sempre accade in queste occasioni ad avere la peggio è stata la persona in sella al motociclo per cui si è reso necessario l’intervento del 118. Sul posto anche la Polizia locale per i rilievi del caso

FANO – Ennesimo nuovo incidente tra una vettura ed un centauro a Fano. È successo nel pomeriggio della giornata odierna. Lo scontro si è verificato in via dei Platani, all’altezza della strada che si immette in Via dei Glicini.



Ad essere coinvolti nello schianto un fanese al volante di una Mini che, mentre cercava di immettersi nello svincolo stradale, ha impattato con un centauro fanese proveniente da via Mattei che viaggiava in direzione mare.



Lo scontro è stato inevitabile; come quasi sempre accade in queste occasioni ad avere la peggio è stata la persona in sella al motociclo per cui si è reso necessario l’intervento del 118. Sul posto anche la Polizia locale per i rilievi del caso. Spetterà a loro chiarire l’esatta dinamica dell’evento. Le condizioni del centauro non dovrebbero destare particolare preoccupazione.