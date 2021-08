FANO – Giornate veramente nere dal punto di vista dei sinistri nel fanese. L’ultimo si è consumato nella giornata del 26 agosto in via IV Novembre a Fano. Protagonisti dell’impatto un automobilista e un ciclista, un 73enne di Fano che stava percorrendo la ciclabile in direzione mare.



Non è ancora chiara la dinamica: sembra che l’uomo stesse infatti attraversando il tratto quando è stato centrato del veicolo. Un impatto duro che ha sbalzato il 73enne a terra. Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento del 118 che ha provveduto al trasporto del ferito in codice rosso a Torrette.



Purtroppo sono giorni funesti a Fano sul fronte incidenti: nella giornata del 25 agosto si è consumato infatti uno schianto mortale lungo la strada comunale di Caminate costato la vita a Massimo Pastore, 49enne originario di Napoli ma residente nel fanese. Il giorno precedente un altro terribile schianto si era consumato sulla statale Adriatica Nord, tra Fano e Fosso Sejore: in questo caso macchine distrutte ma gli occupanti miracolosamente illesi.