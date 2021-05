FANO – Nuovo lutto per la diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola. Nella prima mattinata di lunedì 31 maggio infatti è mancato don Piergiorgio Giorgini, storico parroco della frazione San Cesareo di Fano. Il sacerdote, nato nella Città della Fortuna il 4 agosto 1942, era stato ordinato presbitero a Sant’Andrea in Villis il 13 giugno 1968.

Dal 30 agosto 2020 era collaboratore parrocchiale di San Cesareo e dal 1° maggio 2012 consulente etico dell’Associazione e del Consultorio “La Famiglia”. Ha ricoperto diversi incarichi fra i quali incaricato diocesano per la “Promozione del sostegno economico alla Chiesa” dal 2013 al 2018 e delegato dell’Ufficio Diocesano (sezione pastorale) “Scuola e Insegnanti di Religione Cattolica” dal 2013 al 2020. Tanti i fedeli che in queste ore lo ricordano con affetto e gratitudine per il suo lungo servizio di pastore.

Tra questi anche il sindaco di Fano Massimo Seri che lo ha ricordato così: «Un uomo che ha saputo guidare con intelligenza la propria comunità. La nostra città oggi perde un riferimento e una guida. Don Piergiorgio era e sarà sempre parte integrante di Fano».

I funerali saranno celebrati dal vescovo Armando giovedì 3 giugno, alle ore 15.30, presso la Parrocchia di San Cesareo. Purtroppo negli ultimi mesi la diocesi fanese ha registrato la scomparsa di diversi validissimi sacerdoti e religiosi tra cui monsignor Mario Cecchini, mancato i primi di gennaio, e padre Filippo Cespuglio, tornato alla casa del Padre lo scorso 11 marzo.