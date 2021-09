La vincita realizzata nel concorso del 21 settembre dove un fortunato giocatore ha centrato un “5”. La giocata è stata effettuata in una tabaccheria di via IV Novembre

FANO – Città della Fortuna di nome e di fatto. Una nuova vincita al SuperEnalotto è stata realizzata nel concorso del 21 settembre dove un fortunato giocatore ha centrato un “5” del valore di 35.463,05 euro. La giocata vincente è stata effettuata nella tabaccheria ‘Perugini’ in via IV Novembre 135 A.



Una vincita che allunga la striscia positiva di premi che negli ultimi mesi sono arrivati nella provincia pesarese. Solo pochi giorni fa a Sant’Ippolito un giocatore, con una giocata da un euro al Million Day, una sorta di lotto quotidiano, aveva vinto un milione di euro.



Erano stati ben due i ‘5’ centrati al Superenalotto nella giornata del 5 settembre, uno a Pesaro, l’altro a Cagli. Per entrambi i possessori del tagliando la vincita era valsa la cifra di 52.854,59 lorde. Sempre in tema di vincite recenti, lo scorso 29 luglio, sempre al Superenalotto, era stato centrato un altro “5” del valore di 20.953,16 euro.

La Dea della Fortuna aveva già fatto capolino a Fano ad inizio mese, più precisamente lo scorso 8 luglio, quando un fortunato fanese si era aggiudicato la vincita di 100mila euro alla lotteria degli scontrini. Sempre Fano era stata baciata dalla fortuna anche ad inizio anno durante la Lotteria Italia: l’estrazione del 7 gennaio aveva premiato un tagliando venduto a Fano (il premio fu di 25mila euro) ed un altro era stato estratto nella vicina Mondolfo (da 10mila euro).