Fano, nuovi blitz della polizia negli edifici abbandonati della città

FANO – Continua ad essere alta l’attenzione da parte delle autorità locali nei riguardi degli edifici abbandonati. Il costante monitoraggio viene eseguito per scongiurare comportamenti illeciti che spesso offrono il fianco alla diffusione della microcriminalità.

Le occupazioni abusive, oltre ai danneggiamenti degli stabili e alle condizioni di potenziale pericolo a cui si espongono gli abusivi, non raramente sfociano in ricettacoli per materiale rubato o piazze per lo smercio di stupefacenti.

Controlli agli edifici abbandonati: perlustrate le Terme di Carignano

Alla luce di queste considerazioni gli uomini della Polizia locale, insieme agli agenti del Commissariato di Fano, in questi giorni hanno controllato numerosi edifici abbondanti e ubicati in zone difficilmente raggiungibili nel perimetro cittadino.

Assessore alla polizia locale Sara Cucchiarini

All’alba della mattinata del 9 aprile la perlustrazione si è focalizzata sugli immobili delle Terme di Carignano: dal controllo non sono emerse tracce o elementi riconducibili all’ occupazione abusiva dello stabile. Pertanto, l’intervento si è concluso con l’individuazione dei proprietari che sono stati contattati per ripristinare lo stato dei luoghi.

«Continuiamo a tenere alta l’attenzione – spiega l’assessora alla Polizia Locale Sara Cucchiarini -. Molto spesso questi edifici, che versano in condizioni critiche, costituiscono un rifugio per soggetti potenzialmente pericolosi o che comunque rappresentano una minaccia per la sicurezza pubblica. I controlli andranno avanti nell’ottica di una attenta prevenzione dei reati verso la comunità».