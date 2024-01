Fano, nuova Scuola Secondaria di Primo grado Sant’Orso: ecco come iscriversi

FANO – Il Dirigente dell’Istituto Comprensivo Sant’Orso di Fano comunica ai genitori/tutori che intendono iscrivere i propri figli alla Scuola Secondaria di Primo grado Sant’Orso per il prossimo anno scolastico (2024-2025), di presentare domanda tramite modulo pdf compilabile e pubblicato sul sito della scuola www.santorsofano.edu.it entro le ore 20:00 del 10 febbraio p.v. (le famiglie degli alunni delle scuole primarie afferenti all’attuale circolo hanno già ricevuto il modulo anche via e-mail). Il modulo, compilato in ogni sua parte, potrà essere consegnato a scuola o inviato tramite e-mail all’indirizzo: psee03900q@istruzione.it

Si precisa che l’istituzione della nuova Scuola Secondaria di Primo grado Sant’Orso è stata deliberata dalla Regione Marche da pochi giorni e non ci sono stati i tempi tecnici necessari per l’adeguamento della piattaforma ministeriale UNICA dedicata alle iscrizioni online, secondo la nota ministeriale annuale. Pertanto, la sopracitata modalità, di carattere eccezionale e solo per il corrente anno scolastico, è l’unica per procedere con l’iscrizione alla scuola secondaria.

La Piattaforma ministeriale dovrà invece essere utilizzata per le eventuali iscrizioni alle scuola primarie afferenti al Circolo.

Gli uffici saranno a disposizione via mail (psee03900q@istruzione.it), telefono (0721865155) e in presenza (Via Carpazi 30, – Fano) per ogni richiesta di chiarimento (orario ufficio: 8:00/14:00 – pomeriggio: martedì e giovedì ore 15:00/17:00).

Nelle giornate di martedì 23 gennaio (dalle 17.30 alle 18:30) e sabato 27 gennaio (ore 10:00/12:30) la scuola sarà aperta per open-day e per aiutare le famiglie nella compilazione del modulo di iscrizione e per illustrare l’ampliamento dell’offerta formativa alle 30 ore curricolari dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00) con laboratori pomeridiani, opzionali e gran parte gratuiti (aiuto compiti, giochi di ruolo, lab musica/canto/teatro/lingue straniere/scienze).