La struttura sorgerà lungo via Mattei: l’area complessiva, di ben tre ettari, ospiterà 3 vasche più una di fisioterapia per rispondere alle esigenze della città

FANO – Nonostante non siano tempi buoni per lo sport amatoriale o dilettantistico causa Covid-19, il Comune di Fano guarda avanti e rilancia al futuro: stanno proseguendo infatti i lavori per la costruzione della piscina comunale.

Seri al cantiere della piscina di Fano

Si tratta di un’opera sicuramente molto attesa che rappresenta una risposta concreta alle richieste di tutti gli amanti del nuoto della Città della Fortuna. Il progetto era stato presentato a fine 2018 ed avrebbe dovuto vedere la luce in questo periodo.

L’emergenza pandemica però ha necessariamente allungato le tempistiche. Ha fatto visita al cantiere il primo cittadino Massimo Seri che si è voluto sincerare personalmente sul reale stato dei lavori.

Giorgio Gragnola e Massimo Seri

«Sono qui con Giorgio Gragnola, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, il Vice Sindaco e Assessore allo Sport, con cui abbiamo fatto un sopralluogo per vedere l’avanzamento dei lavori che procedono in linea con il crono-programma stabilito».

Il Sindaco si è anche detto molto soddisfatto di come la struttura stia evolvendo: «Sono molto soddisfatto dei progressi che si stanno compiendo per questa che sarà un’opera davvero bella e utile: 3 vasche più una di fisioterapia per rispondere alle esigenze della città e non solo».

Il rendering della piscina

La piscina sorgerà lungo via Mattei: l’area complessiva, di ben tre ettari, è stata ceduta dal Comune alla Fondazione Carifano. Un progetto ambizioso che prevedrà la realizzazione di una vasca lunga 25 metri e larga 20, per un totale di 8 corsie corredata da una tribuna da 250 posti. Saranno presenti anche spazi appositi per la riabilitazione in acqua, la preparazione al nuoto e le attività “baby”.