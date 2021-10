FANO – Nell’anno magico per lo sport italiano che ha fatto già registrare trionfi su larga scala (vedi alla voce giochi olimpici e paralimpici, Europei di calcio, di Volley maschile, Under 18 e femminile per citarne alcuni) si sta affermando un’altra stella nel mondo dell’atletica proveniente da Fano.



Si tratta della runner Alice Paglarini che nei giorni scorsi si è affermata come campionessa italiana negli 80 metri. Dire che sia nata una nuova stella dell’atletica è improprio: l’astro sportivo della giovanissima atleta brilla già da diverso tempo. Basti pensare che solo nell’ultimo anno ha migliorato per ben tre volte il record italiano ed ha anche conquistato il gradino più alto del podio europeo.



La 15enne in forza dell’Atletica Avis Fano nelle gara di Parma under 16 ha conquistato l’oro che le è stato consegnato direttamente dalle mani del presidente Stefano Mei.Alice ha letteralmente cannibalizzato subito la competizione facendo registrare con un vantaggio abissale già nelle batteria (9″80 il suo tempo) ed accedendo di diritto allo step finale in programma di lì a poche ore con l’epilogo trionfale di cui sopra con un tempo di 9”86.