FANO – Tragedia a Fano dove un 67enne è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione a Ponte Sasso. La vittima si chiamava Giuseppe Palmadessa, residente da tempo nel fanese ma originario del foggiano.



A dare l’allarme è stato il figlio che ha provato invano a mettersi in contatto telefonico con il padre prima di allertare le autorità: sul posto sono giunti gli agenti della Polizia, il 118 ed i Vigili del Fuoco per forzare la porta che era chiusa dall’interno. Una volta dentro l’amara scoperta: all’interno il corpo senza vita del 67enne che, dalle indiscrezioni, sembra sia deceduto per cause naturali.