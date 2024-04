Fano, un alunno del Nolfi – Apolloni trionfa ai campionati nazionali di latino

Si tratta di Federico Forte: per lui si tratta del bis visto che aveva trionfato anche nell'edizione precedente

PESARO -Un alunno del Nolfi – Apolloni di Fano trionfa ai campionati nazionali di latino. Si è svolta sabato mattina 20 aprile presso il Salone Metaurense della Prefettura di Pesaro, alla presenza del Prefetto, dottoressa Emanuela Saverio Greco, delle autorità e del Presidente di Giuria prof. Alessandro Fo – che ha tenuto una lectio su Orazio – la premiazione della seconda edizione del “Certamen Latino L’idolino”.

La gara di traduzione dal latino, ideata in memoria di Clementina Berdini, ex alunna del Liceo “Marconi” di Pesaro, prematuramente scomparsa, ha avuto quest’anno una dimensione nazionale e ha visto la partecipazione di 200 ragazzi da tutta Italia.

Il vincitore della sezione dedicata al liceo classico (in questa seconda edizione è stata introdotta anche una sezione dedicata al liceo scientifico) è l’alunno della 4b classico del Liceo Nolfi-Apolloni di Fano Federico Forte, il quale aveva conquistato il podio più alto anche lo scorso anno.



Anche quest’anno lo studente fanese ha vinto un premio in denaro di 500€. Una menzione speciale come “Traduttori di talento” e’ stata conseguita da Costanza Giuliani della 3b classico e da Luca Petrelli della 3a classico. La commissione organizzatrice del “Certamen” è composta da quattro docenti del liceo scientifico “Marconi”: Francesca Gasperini, Anna Sanchini, Elena Del Prete e Federica Iacomucci.