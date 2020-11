Lo slogan "Più cuore per il territorio, più regali sotto casa, accendi il tuo Natale", spiega bene la rotta intrapresa: dare un po’ di respiro agli esercenti ma non mancheranno gli eventi e l'atmosfera tipica

FANO – Il Natale al tempo del Covid-19. L’amministrazione fanese, compatibilmente con l’attuale emergenza pandemica, ha creato un programma di eventi natalizi che va a braccetto con la solidarietà economica e sociale.

Un messaggio importante quello del comune che vuole declinare questo imminente periodo di festività con un vasto ventaglio di iniziative che possa scaldare i cuori ma anche aiutare concretamente il tessuto commerciale cittadino così duramente colpito dall’emergenza coronavirus. Per ovvi motivi quindi gli addobbi, la musica e gli eventi non avranno l’obiettivo di attirare turisti nel cuore del centro cittadino ma è quello di supportare comunque, il commercio locale. Lo slogan ‘Più cuore per il territorio, più regali sotto casa, accendi il tuo Natale’, spiega bene la rotta intrapresa: dare un po’ di respiro agli esercenti.

Tante e variegate le proposte messe in campo quindi dal Comune di Fano, insieme alla Pro Loco e grazie anche al contributo della Regione Marche. Partiamo dagli allestimenti: le vie si accenderanno grazie alle luci, gli addobbi e la filodiffusione musicale (interesseranno tutto Corso Matteotti e vie limitrofe, con allestimenti che tra verde e luci ricorderanno l’Arco d’Augusto). Protagonista anche quest’anno sarà il tradizionale albero arrivato in settimana in Piazza XX Settembre: l’abete di circa 15 metri, donato dalla famiglia Carletti ed e illuminato da 25mila led che verrà accesso il 3 dicembre alle 21 in diretta sui canali social. Naturalmente, viste le restrizioni correlate al DPCM, i fanesi potranno assistere alla tradizionale inaugurazione in diretta sui canali social istituzionali del comune. La cerimonia verrà accompagnata da uno spettacolo reso possibile grazie alla collaborazione con l’Orchestra Sinfonica Rossini, al Teatro della Fortuna e alle campionesse di ginnastica ritmica dell’Aurora Ginnastica Fano, fresche campione d’Italia.

Non dimentichiamoci dell’albero artistico realizzato dalla coppia Del Signore – Seri che anche quest’anno sarà posizionato in uno dei punti strategici della città. Particolare anche l’allestimento del Pincio dove, in funzione anche del grave momento che stanno passando gli artisti locali, sorgerà un presepe di Carta Pesta a grandezza Naturale, realizzato dai maestri carristi che al momento non hanno potuto lavorare al Carnevale di Fano, a causa della Pandemia. Giuseppe, Maria e Gesù Bambino saranno posizionati all’interno di una capanna che sorgerà i giardini Roma.

Altro monumento protagonista del Natale 2020 sarà l’Arco d’Augusto. Il lockdown ha colpito anche la cultura della città chiudendo opere d’arte all’interno di musei non accessibili. Per questo, le opere più importanti (Pala del Perugino, Predella, Angelo Custode del Guercino e tanto altro…) saranno proiettate in uno spettacolare videomapping che animerà l’arco tutti i giorni fino al 6 gennaio.

Non mancheranno nemmeno gli eventi: il 24 dicembre sempre online, sarà il momento degli auguri natalizi. Per quello che riguarda il Capodanno è previsto uno spettacolo che vedrà la partecipazione ancora una volta dell’ l’Orchestra Sinfonica Rossini e dei comici del San Costanzo Show, il tutto diretto sotto la regia di Henry Secchiaroli, autore anche dello spot fanese di Natale.

Come sopracitato, Natale 2020 sarà sinonimo di solidarietà. Il comparto economico si stringe anche attorno ai chi non ha avuto modo di proporre le proprie opere a causa della cancellazione del classico mercatino natalizio. Le agenzie di viaggio fanesi hanno deciso di ospitare gli hobbisti mettendo a disposizione le proprie vetrine dove verranno esposte opere ideali per fare piccoli e originali regali. Inoltre è stata ulteriormente potenziata la landing page Visitfano.app che oltre a raccogliere tutte le attività di ristorazione che propongono servizio da asporto, fungerà da vetrina commerciale per i negozi cittadini.