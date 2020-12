Fano, il Natale Più scalda i motori e accende l’albero in diretta social

FANO – Il Natale Più di Fano scalda i motori: questa sera, 3 dicembre, in diretta virtuale dalle 21, inizieranno ufficialmente gli eventi di queste festività natalizie al tempo del Covid-19.

Come già preannunciato, l’inaugurazione per motivi di sicurezza, sarà visibile alle 21 sui canali social del Comune di Fano (Pagina Facebook Comune di Fano; Visit Fano), in diretta su Fano Tv e Tele 2000, ed in differita, venerdì 4 dicembre alle 21.15 su Rossini Tv. (A questo link il programma di tutti gli eventi)

La regia dello streaming è affidata alle mani sapienti del regista fanese Henry Secchiaroli che grazie a diverse telecamere riuscirà a cogliere tutti i momenti più importanti dell’inaugurazione.



Un momento particolarmente sentito da parte dei fanesi che in questo periodo, contrassegnato dalla pandemia, acquisisce un significato ancora più importante: quello della resilienza della cittadinanza in primis, e quello di speranza da parte del comune che nonostante l’emergenza che stiamo vivendo, non ha voluto rinunciare a celebrare il periodo più speciale e suggestivo dell’anno.

L’accensione del grande abete presente in piazza XX Settembre sarà il culmine dell’evento che però si declinerà in altri momenti che coinvolgeranno altre eccellenze della città: il Teatro della Fortuna che ospiterà le armonie dell’Orchestra Sinfonica Rossini. Le note di Jenkins, Vivaldi e Handel, riecheggeranno all’interno del Teatro e verranno accompagnate da alcuni degli scorci più belli della città fino a dare spazio ad una realtà fanese che ha portato il nome di Fano alla ribalta nazionale e non solo, vincendo i campionati italiani di ginnastica ritmica: le atlete della scuola Ginnastica Aurora. Le ginnaste, coreografate da Paola Porfiri e accompagnate dall’orchestra, sfioreranno l’abete che come d’incanto prenderà vita accendendo anche tutta l’illuminazione del centro storico.

Musica, danza, magia e soprattutto speranza: questi saranno i capisaldi del Natale fanese.