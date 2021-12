Fano si accende con il “Natale Più”: atmosfera magica per la prima domenica di festa – FOTO

FANO – Un’atmosfera magica per la prima domenica di festa della città della Fortuna. Tanti coloro che hanno deciso di riversarsi nel centro storico e in Piazza Avveduti dove i pattinatori si sono dilettati nella pista di ghiaccio da 350 mq che rimarrà attiva fino al 9 gennaio.

Protagonisti indiscussi i bambini che hanno animato il “Villaggio del Gusto” dove l’arte pasticceria di Max Mei della pasticceria “Arturo” ha fatto registrare il sold out nel laboratorio dove i più piccoli si sono dilettati nell’elaborazione e realizzazione di creazioni dolci e uniche.

Suggestivo anche il contesto di Via Arco d’Augusti con i mercatini che sono stati presi d’assalto dai tantissimi presenti. Special guest “Babbo Natale” che si è precipitato a bordo della sua slitta per regalare selfie e foto. Una nuvola di magia ha avvolto Piazza XX settembre grazie all’albero e alle proiezioni scenografiche sulla facciata del Teatro della Fortuna che hanno messo in risalto i principali momenti e bellezze storiche della Città e della Fondazione Carifano.

«Siamo davvero entusiasti – riferisce Etienn Lucarelli – di come sia andata questa prima domenica degli eventi dedicati al nostro ‘Natale Più’. Calore, partecipazione e grande serenità hanno reso unica questa giornata con cui si è aperta la celebrazione del momento più intimo dell’anno. L’intento di rendere vivi le principale piazze e i principali luoghi del centro storico è risultata vincente, in virtù della eterogeneità della proposta partita dal gusto, fino al divertimento passando per la cultura. In questo modo abbiamo accontento tutti i gusti. Va registrata anche la grande correttezza nell’utilizzo dei dispositivi e nel mantenimento del distanziamento sociale per evitare contagi. Tutti dobbiamo prestare la massima attenzione per contrastare questo virus, continuando così a vivere momenti di spensieratezza. L’unica nota stonata è stata l’annullamento dell’evento dell’Ente Carnevalesca in Piazza XX settembre ma che andremo a recuperare nelle prossime settimane».