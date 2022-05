Fano, tutti a bocca aperta per il murales di Porto Futuro – FOTO e VIDEO

FANO – Gli abitanti della Città della Fortuna, e non solo, letteralmente a bocca aperta per lo stupendo murales realizzato da Fede Zenobi e Nicola Canarecci che fa capolino nella darsena fanese. I giorni scorsi i lavori di street art non erano passati inosservati ma solo ora che l’opera è finita è possibile ammirarla nel suo intero splendore.



L’opera si innesta all’interno del progetto “Porto Futuro”, un percorso di riappropriazione sociale che passa attraverso un processo di rigenerazione urbana e riqualificazione degli edifici del porto mediante varie pratiche artistiche contemporanee, unito ad azioni di occupazione temporanea degli spazi portuali come laboratori creativi di idee e luoghi di incontro tra i giovani del territorio.

Fede Zenobi e Nicola Canarecci con Patrick Ray Pugliese

A promuovere questa vera e propria metamorfosi che riguarderà uno dei luoghi simbolo della città, saranno le associazioni culturali locali Umanesimo Artificiale e Carnage, con la collaborazione del Comune di Fano, della Regione Marche e della Fondazione Carifano.

Tra coloro che i giorni scorsi sono giunti a Fano per ammirare da vicino la suggestiva opera di street art c’è anche Patrick Ray Pugliese (A questo link il VIDEO). Il noto personaggio televisivo, concorrente del Grande Fratello, ha un legame di amicizia con uno degli artisti che in queste settimane ha realizzato l’opera. Patrick ha un profondo rapporto con l’arte, essendo stato allievo del grande Bruno d’Arcevia ed avendoci collaborato a stretto contatto.

«Sono stato a trovare il Maestro Bruno d’Arcevia e mi sono voluto fermare a Fano – ha detto Patrick – per vedere la realizzazione di questa opera. I ragazzi che si stanno mettendo alla prova stanno veramente dimostrando un grande talento. Questa è arte e animerà un luogo simbolo della città». A proposito di Fano, Patrick ha affermato: «Fano è bellissima, ha un mare stupendo e tornerò molto volentieri».

Fede Zenobi, Barbara Brunori, Nicola Canarecci, Patrick Ray Pugliese

L’assessora Barbara Brunori ha affermato: «Siamo felici che anche Patrick abbia apprezzato questo nostro progetto. Nell’arte c’è una chiave di lettura per interpretare la nostra nostra voglia di migliorare la città. Talento dei giovani e idee sono le anime di questa opera che per fine maggio inaugureremo».