Tra le infrazioni più comuni la mancata assicurazione, l'omessa revisione, l'eccesso di velocità e il transito non consentito in Ztl. Otto verbali in una giornata

FANO – Non solo covid-19. Mentre continua l’impegno della Polizia locale per la verifica del rispetto delle norme contro la diffusione della pandemia, proseguono anche i controlli per garantire la sicurezza della circolazione stradale.

Solo nella giornata del 22 marzo sono stati ben 8 i verbali emessi dalla Polizia municipale nei riguardi di altrettanti automobilisti indisciplinati: tra le infrazioni più comuni la mancata assicurazione, l’omessa revisione, l’eccesso di velocità ed il transito non consentito in Ztl. Le infrazioni sono state accertate in occasione dei posti di controllo a Sant’Orso, in zona Ponte Metauro, in centro storico e in Viale I Maggio.

Le forze dell’ordine locali vogliono sottolineare che nonostante la concomitante emergenza pandemica non possono essere trascurate quelle che sono le basilari regole che riguardano la circolazione e che l’attenzione delle autorità continuerà ad essere alta al riguardo. La finalità è quella di preservare la sicurezza della viabilità e cercare di scongiurare i sinistri, anche con esiti nefasti che, troppo spesso, finiscono per riempire le pagine locali di cronaca.

