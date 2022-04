FANO – La Città della Fortuna piange la scomparsa di Roberto Cascioli, 59 anni, noto commerciante di biciclette. L’uomo combatteva da qualche mese con un brutto male che non gli ha lasciato scampo. La notizia, trapelata nella serata del 9 aprile, ha gettato la città nello sgomento: tantissimi i messaggi di cordoglio e le testimonianze di affetto per l’uomo che era conosciutissimo e stimato in città.



Tra questi anche quello dell’assessore Barbara Brunori: «Con te ho cambiato le dimensioni delle mie biciclette e la velocità dei miei percorsi. Sapevi farmi sorridere anche per la scelta di un cestino e ad ogni guasto non ho mai esitato, sono corsa da te capace di rimettermi su strada sempre e con il buonumore. Caro Roby te ne sei andato con la stessa velocità del vento, quella sensazione che ti scompiglia i pensieri. T’ immagino proprio così in partenza per il tuo viaggio in sella ad una bici colorata ed originale come te🚴‍♂️❤».



I funerali di Roberto verranno celebrati lunedì 11 aprile, alle ore 15, nella chiesa di San Cristoforo a Fano.