Fano, cordoglio e dolore per la morte di Giuseppe Luzi. Fissati i funerali

FANO – Si terranno mercoledì 8 settembre alle ore 15 presso la parrocchia Sacro Cuore di Gesù, a Centinarola i funerali di Giuseppe Luzi, fanese scomparso lo scorso giovedì. In questi giorni la morte del 45enne ha innescato una vera e propria ondata di cordoglio e dolore. Tantissime saranno le persone che vorranno prendere parte alle esequie.



Chi vorrà potrà prima recarsi alla camera mortuaria di Fano, da dove la salma partirà alle 14 30 per poi dirigersi in chiesa. I familiari hanno fatto sapere che, per onorare la memoria e la generosità di Giuseppe, le offerte raccolte verranno devolute a Emergency.



Luzi è mancato all’improvviso a causa di un malore che lo ha colto mentre si trovava in compagnia di amici. «Chi prova Amore non è bravo per la guerra. Ma perché, mi chiedo…? Fate come volete, io mi arrendo al cuore», queste le parole che fanno capolino sul manifesto funebre di Giuseppe che in queste ore è apparso un po’ ovunque a Fano e ben raccontano la personalità sensibile di Giuseppe.

Continuano intanto a susseguirsi sui social i ricordi e le dediche al 45enne che ha evidentemente lasciato in molti un segno indelebile: «Fratellino adorato è stato bellissimo condividere con te la vita – ha scritto la sorella Carla Luzi, capogruppo in consiglio comunale della lista civica ‘In Comune’ – ora io non so dove sei tu, non riesco a trovare le parole è tanto il dolore con il tempo, tanto tempo, se ne avrò, forse potrò narrare tutto “l’amore” che ci univa… Sento il calore di questo tuo abbraccio… Ciao Giusy ‘nostro’».

La stessa lista politica lo ha ricordato poche ore fa con uno struggente messaggio: «Ciao Giusi, ancora non riusciamo a credere che tu non ci sia più. Hai lasciato un vuoto incolmabile: abbiamo perso un amico, un compagno. Il nostro affetto va a Carla e alla sua famiglia attorno alla quale tutta la comunità di ‘In Comune’ si stringe. Chi ha compagni non muore mai!».