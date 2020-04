FANO – Fano piange la morte di Giuliano Solazzi, imprenditore 64enne strappato all’affetto dei suoi familiari dal Coronavirus nella giornata del 22 aprile. Si moltiplicano ora dopo ora le dimostrazioni di affetto nei riguardi dell’uomo che era molto conosciuto e stimato nel fanese.



Il 64enne era l’ultimo esponente di una famiglia che ha legato il suo nome alla città di Fano. Il padre di Giuliano, Federico Solazzi, è stato al timone per anni di una grande impresa di costruzioni, attiva prevalentemente nell’ambito della realizzazione di strade ed infrastrutture, ed era stato anche per due mandati presidente della Cassa di Risparmio di Fano. Il figlio Giuliano in questi anni si era dedicato a curare i molteplici interessi della famiglia.



Anche il 64enne, come purtroppo molte persone in questo tragico mese, è stato falciato dal Coronavirus. L’uomo, che era ricoverato all’ospedale di Pesaro, non soffriva di patologie pregresse. Lo scorso 7 marzo Giuliano scriveva sui social: «Ho telefonato al numero verde dicendo i miei sintomi, mi hanno risposto che forse potrebbe essere influenza e di stare a vedere, ma non sono tranquillo, ed eventualmente chiamare la guardia medica. Mah!». Purtroppo i suoi dubbi erano legittimi.



Tra i ricordi più commoventi affidati ai social quello della compagna: «Amore mio, buon viaggio».