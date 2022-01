La docente di lettere è stata per anni un punto di riferimento nella scuola media Padalino. La cerimonia funebre sarà celebrata nella Chiesa di San Pio X al Poderino

FANO – La Città della Fortuna piange l’ex insegnante di lettere Anna Pierini: tante le generazioni dei fanesi cresciute sotto la sua ala. La donna è deceduta nella struttura di Galantara all’età di 76 anni.



La docente è stata per anni un punto di riferimento nella scuola media Padalino. La scomparsa della prof.ssa Pierini, moglie del professor Luciano De Sanctis, anche lui noto insegnante locale, ha innescato una montagna di attestazioni di cordoglio sui social sia da parte dei colleghi che degli ex alunni che ne hanno apprezzato le doti umane e quelle professionali e che in queste ore la ricordano con immutato affetto. Anna Pierini, oltre al marito, lascia due figli, Carlotta e Federico. Il funerale si svolgerà martedì 18 gennaio alle ore 15 nella Chiesa di San Pio X al Poderino.