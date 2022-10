FANO – A causa dei lavori di restyling delle strade la viabilità fanese da mercoledì 2 Novembre a giovedì 10 novembre subirà numerose modifiche. Il tratto interessato dall’intervento sarà quello compreso dalla rotatoria di Via Campanella e la strada a Chiaruccia a salire verso il cavalcavia della Superstrada e verso la Saipem (rotatoria esclusa).

Sarà garantito da Rosciano il senso di marcia in ingresso alla zona Industriale (dal Codma alla Saipem) tranne brevi periodi d’ impostazione del cantiere. Sarà, inoltre, interdetto il senso di marcia opposto in uscita dalla zona industriale direzione Rosciano (direzione dalla Saipem al Codma) con obbligo d’ingresso alla Superstrada alla Superstrada (direzione Fano-Uscita Fano Sud) o ritorno in Via Einaudi o ritorno in Via Toniolo. Infine, sarà interdetto il transito nella Strada Comunale Petruccia (la strada a senso unico sul retro della Saipem che si collega al cavalcavia), con obbligo di svolta in Via Turati

Si consiglia: