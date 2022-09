FANO – Abusivi bivaccavano all’ ex convitto Vittorio Colonna di Fano. I controlli da parte della Polizia sono scaturiti a seguito di segnalazioni da parte di cittadini circa la presenza di intrusi, soprattutto nelle ore notturne.

Nel corso di una verifica i poliziotti hanno rilevato la diffusa presenza di rifiuti e condizioni igienico-sanitarie molto precarie. Alloggiate con sistemi di fortuna in quegli ambienti pericolanti e fatiscenti, gli agenti hanno trovato quattro persone, tre 3 uomini e una ragazza minorenne.

Una volta identificati e sottoposti agli accertamenti di rito, i predetti sono stati denunciati per il reato di invasione di edifici e nei confronti di due degli uomini rintracciati sono state inoltre emesse le misure di prevenzione dell’avviso orale e dell’allontanamento dal comune di Fano. La ragazza minorenne è stata affidata ai propri familiari.



L’attività, estesa anche al Pincio di Fano, ha portato anche all’identificazione di 20 ragazzi, soliti radunarsi in quel posto, uno dei quali, risultato essere in possesso di un piccolo quantitativo di marijuana per uso personale, veniva segnalato alla Prefettura di Pesaro e Urbino.