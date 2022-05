Fano, migliora il bimbo rimasto vittima di un incidente domestico

FANO – Migliorano le condizioni del bimbo di un anno e mezzo che, nel pomeriggio del 21 maggio, è rimasto vittima di un incidente domestico. Sono stati giorni di grande apprensione ed ansia, sia per i familiari che per l’intero quartiere di Sant’Orso: l’arrivo dell’eliambulanza non è certo passata inosservata.



Il piccolo avrebbe sbattuto la testa in un mobile: dopo l’episodio aveva mostrato delle anomalie comportamentali tanto da indurre ad allertare il 118 ed al seguente ricovero precauzionale al Salesi di Ancona. Già nella giornata del 22 maggio l’apprensione era in parte scemata: dal nosocomio regionale arrivavano notizie tranquillizzanti. Dagli accertamenti non era emerso nessun problema ed il piccolo era allegro e vispo.

Sul posto anche gli agenti della polizia locale che hanno raccolto la deposizione dei due giovani genitori di origine marocchina ma residenti a Sant’Orso da diverso tempo. Alla notizia del continuo miglioramento del quadro clinico l’intero quartiere ha tirato un sospiro di sollievo: è possibile che già nei prossimi giorni il piccolo possa far ritorno nella sua casa circondato dall’effetto della sua famiglia e dei suoi concittadini.