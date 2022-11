FANO – I Carabinieri della Stazione di Fano hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti una 28enne pesarese, sorpresa con circa 600 gr. di cocaina e 70 gr. di hashish. La donna di fatto è incappata nella fitta rete di controlli posti in essere da tempo dai militari dell’Arma della Compagnia di Fano costantemente impegnati nella prevenzione e nel contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.



I fatti si sono svolti nella serata del 15 novembre quando i militari hanno intimato l’alt alla Citroen condotta dalla ragazza. La giovane, forse presa dal panico, nel maldestro tentativo di evitare il controllo, ha eseguito una manovra con cui ha rischiato di investire un carabiniere.



Tale comportamento ha subito messo in allerta i militari della Stazione di Fano: l’atteggiamento nervoso da parte della donna ha inoltre accresciuto i sospetti tanto da spingere i Carabinieri ad approfondire il controllo. Una volta in caserma, a seguito della perquisizione del veicolo, occultati in una borsa adagiata sul sedile anteriore del passeggero, sono stati rinvenuti 12 involucri sigillati sottovuoto contenenti la cocaina e un piccolo panetto di hashish.



I militari, viste le evidenze riscontrate, hanno dichiarato immediatamente la donna in stato di arresto. Per lei si sono subito aperte le porte del carcere di Villa Fastiggi. Nella mattinata odierna l’arresto, su richiesta della Procura della Repubblica di Pesaro, è stato convalidato ed il Giudice ha disposto gli arresti domiciliari.



La donna risponderà di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Durante l’udienza di convalida, davanti al giudice, la ragazza è scoppiata in lacrime: avrebbe asserito di aver perso il lavoro da un mese ed avrebbe accettato di fare da corriere per la cifra di 1500 euro ma si sarebbe trattato del suo primo ed unico trasporto, finito nel modo peggiore.