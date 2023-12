Fano meta da sogno per il “Wedding Tourism”

Sempre più coppie scelgono il fanese come location del loro "Sì". Il Comune di Fano, ha pubblicato l’avviso per l’individuazione di sedi distaccate dell’Ufficio di Stato civile

FANO – Il Giorno del sì rimane impresso nelle menti e nei cuori, a maggior ragione la location e una location suggestiva rendono questo giorno ancora più magico. Dando seguito al percorso intrapreso dal 2020, la giunta comunale ha stabilito di riproporre le procedure per l’individuazione di luoghi privati da utilizzare come Uffici distaccati di stato civile. Questa scelta enfatizza la scelta di incentivare il “Wedding Tourism” affinché il territorio possa essere promosso ed esaltato nelle sue peculiarità.

«La campagna mira a promuovere Fano e il suo magnifico territorio come destinazione ideale per i matrimoni – commenta l’assessora allo Stato Civile e Servizi Demografici Sara Cucchiarini –. Con le sue strutture, il suo magnifico paesaggio unico incastonato tra le colline fino al mare, la nostra città ha un ruolo sempre più importante come meta scelta per i matrimoni. Questo avviso pubblico vuole rafforzare la sinergia con i proprietari di strutture di pregio sotto il profilo storico, artistico e culturale così da offrire un valore aggiunto ad uno dei momenti più importanti della propria vita».

Per questo motivo all’albo pretorio e sul sito del Comune di Fano, è stato pubblicato l’avviso pubblico per l’individuazione di sedi distaccate dell’Ufficio di Stato civile per la celebrazione di matrimoni e unioni civili.

L’Avviso è rivolto ai titolari di strutture di particolare valore storico, artistico, culturale, paesaggistico situate nel Comune di Fano che sono interessati a concedere in comodato gratuito i propri spazi all’amministrazione comunale per la celebrazione di matrimoni/unioni civili. Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro il 02.01.2024 utilizzando l’apposita modulistica predisposta dal servizio di Stato Civile secondo le modalità indicate nell’avviso. Con le strutture che saranno valutate adeguate, il Comune andrà a sottoscrivere un accordo triennale, con possibilità di rinnovo.