A Fano torna “Il mercoledì degli artisti”: tutti gli appuntamenti in programma

FANO – La Città della Fortuna continua ad offrire spunti per turisti e cittadini. Dopo il successo di “In gir per fan” il centro storico e il lungomare di Fano tornano ad animarsi “en plein air” con “Il mercoledì degli artisti”. Anche questa settimana si rinnova l’appuntamento dell’estate con la rassegna musicale realizzata grazie al sostegno dell’Assessorato al Turismo del Comune di Fano, con il coordinamento dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini.

Siamo arrivati alla settimana di ferragosto, dove divertimento, vacanza, relax sono i protagonisti.“Il mercoledì degli artisti” ha l’obiettivo di rendere le vacanze ed il periodo estivo ancora più entusiasmanti . Di seguito i locali aderenti e il programma artistico del prossimo mercoledì:

Il programma di mercoledì 17 agosto:

La Piazza (Bardàn – 20.9 caffè):

Piazza XX Settembre – Fano

Bitter Sweet Quartet ore 21.00

Guendalina coffee and drink & La Sartoria

Piazza XX Settembre – Fano

Elia che suona ore 19.00

Lido di Fano (Manteca Gelateria, Da Ciarro, Re Gambrinus, Tinto)

Lungomare Lido – Fano

Lo zio Rufus ore 21.30

Senza Tempo Live Music Clun

Piazza A. Costa – Fano

Keet and more ore 22.30

Idea.Le food & more

Piazza XX Settembre – Fano

Aperitivo Appennello – ore 20.00