Fano, maxi tamponamento a catena: coinvolte cinque vetture

FANO – Tamponamento a catena nel pomeriggio del 21 luglio sulla statale Adriatica. È successo a Metaurilia di Fano intorno alle 16.30. A rimanere coinvolte nel sinistro ben cinque vetture.



Nonostante non ci siano stati feriti trasportati in codice rosso, sul luogo dell’incidente è stato chiesto l’intervento degli uomini del 118, della Polizia locale e dei Vigili del Fuoco. Ad avere la peggio ed essere trasportate per accertamenti all’ospedale locale, due donne, una 38enne ed una 57enne, al volante di una Fiat Panda e di una Toyota Yaris.



Diverse le code ed i disagi al traffico sulla statale Adriatica per permettere alle autorità di effettuare i rilievi del caso e ai pompieri di mettere in sicurezza un veicolo coinvolto alimentato a Gpl.

Purtroppo non sono rari i sinistri in quel tratto di strada che, negli ultimi anni, si è dimostrato a volte inadeguato alla mole di veicoli in transito.



Proprio in questi giorni sono in corso diverse iniziative del comitato Noi di Fano sud ribattezzate “Teli rossi lungo l’Adriatica“. La finalità è proprio quella di chiedere una nuova viabilità, più sicura rispetto all’attuale.