FANO – Maxi tamponamento nella prima mattinata del 17 febbraio, lungo viale Romagna. Erano circa le 8.30 quando una Mercedes condotta da un 36enne fanese ha impattato contro un Suzuki Vitara che lo precedeva su cui viaggiava un 30enne, anche esso del luogo. Nel primo veicolo era presente anche il figlio di 6 anni.

Lo schianto ha innescato un effetto a catena che ha coinvolto altre due automobili. La Suzuki ha impattato infatti contro una Toyota condotta da un 72enne su cui viaggiava anche il nipote anch’esso di sei anni. Quest’ultima vettura, a sua volta, è finita contro una Nissan su cui viaggiava un 40enne residente a Pesaro.



Sul posto è stato necessario l’intervento di tre mezzi del 118 che hanno provveduto al trasporto dei quattro conducenti al Pronto soccorso in codice giallo: illesi i due bimbi presenti nei mezzi. Sul luogo anche la polizia locale per i rilievi del caso e per la regolamentazione del traffico che, vista l’ora, ha subito non pochi disagi. Sul luogo anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza delle auto incidentate ed una ditta specializzata per la pulizia della strada.