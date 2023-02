Fano, al Masetti al via la rassegna “Tutto l’amore che posso”

FANO – Una rassegna per scandagliare l’Amore in tutte le sue sfaccettature. È questo il filo rosso di “Tutto l’amore che posso“, serie di film proposti dal Cinema Masetti di Fano. La mini rassegna è proposta in collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Fano, Impronte Femminili, il Centro Pari Opportunità e Documentazione delle Donne, e le associazioni Agedo Marche e Arcigay Agorà di Pesaro-Urbino.

Gli spettacoli si svolgeranno sempre il martedì sera, con inizio alle ore 21.15, presso il Masetti Cinema. Sono tutte opere di particolare rilievo e in prima visione cittadina. Importante segnalare che a questa rassegna sarà possibile abbonarsi a un prezzo conveniente: oltre al biglietto ordinario del costo di 6 euro (e al ridotto con tessera di 5 euro), sarà infatti possibile acquistare un abbonamento che permetterà di accedere a tutti e cinque i film al prezzo complessivo di 18 euro acquistabili o alla cassa o a questo link: https://bit.ly/3m5bcze.

“Tutto l’amore che posso”, serie di film proposti dal Cinema Masetti di Fano

Il primo appuntamento, martedì 28 febbraio, è con “Monica“, il terzo lungometraggio di Andrea Pallaoro, un regista di origini italiane, trentine per la precisione, che ha lasciato l’Italia e vive da anni a Los Angeles, dove ha ottenuto già vari riconoscimenti e consensi per le sue opere precedenti. «Monica è per me un’eroina moderna – ha dichiarato il regista – poiché riesce a conquistare la sua identità e a superare le ferite del passato attraverso il perdono. Forse quelle ferite non saranno mai rimarginate del tutto ma pian piano trova una nuova serenità verso se stessa e nei confronti della sua famiglia, e forse ciò che ha attraversato potrà rappresentare un’eredità per chi viene dopo, scuotendo una società che continua a determinare i rapporti famigliari».

Questo il calendario dei quattro appuntamenti successivi:

il 7 marzo IL SIGNORE DELLE FORMICHE (2022), di Gianni Amelio, con Luigi Lo Cascio, Elio Germano e Sara Serraiocco, racconta la storia del drammaturgo e poeta Aldo Braibanti, protagonista di un celebre processo con cui si processò il plagio di un suo giovane studente e amico nell’Italia degli anni Sessanta;

il 21 marzo FALLING – STORIA DI UN PADRE (2020), di Viggo Mortensen, con Lance Henriksen, lo stesso Viggo Mortensen e Terry Chen, un dramma familiare sui rapporti padri-figli incentrato su un vecchio uomo collerico che vive solo in una fattoria isolata ed è affetto da una degenerazione senile che porterà ad assisterlo il figlio John, trasferitosi in California con il suo compagno e una figlia adottiva;

il 4 aprile QUATTORDICI GIORNI (2021), di Ivan Cotroneo, con Thomas Trabacchi e Carlotta Natoli, una coppia, costretta causa pandemia a due settimane di clausura forzata nel bel mezzo di una crisi esplosiva;

il 21 aprile LET’S KISS – STORIA DI UNA RIVOLUZIONE GENTILE (2021), di Filippo Vendemmiati, con Franco Grillini, un documentario che ricostruisce gli anni di lotte dello stesso Grillini, storico attivista per i diritti civili, raccontando la sua personalità e il modo con cui ha combattuto le sue battaglie.