Fano, dal 20 aprile mascherine gratuite per le fasce più a rischio

Dispositivi per gli over 65 e a tutte le famiglie con soggetti immunodepressi: si potranno richiedere telefonando allo 0721-808142

FANO – Mascherine gratuite per le fasce ad alto rischio contagio. Ad annunciarlo è stato il sindaco di Fano Massimo Seri. Lo scopo è quello di fornire di dispositivi medici coloro che rientrano tra i soggetti che più sono a rischio contagio, ovvero gli over 65 e gli immunodepressi.

A Fano mascherine gratuite per le fasce più a rischio

«Da lunedì (Ndr: 20 aprile) saranno a disposizione gratuitamente mascherine di tipo chirurgico certificate agli over 65 che hanno difficoltà a reperirle e a tutte le famiglie con soggetti immunodepressi.

Le mascherine si potranno richiedere telefonando allo 0721.808142 e, per chi è impossibilitato a ritirarle, verranno consegnate dalla Protezione Civile.

Inoltre, abbiamo dato mandato ad Aset per l’acquisto di un grande quantitativo di mascherine chirurgiche che servirà per rifornire le farmacie comunali, consentendo di calmierare il prezzo. Non è giusto far pagare una mascherina chirurgica fino a 3 euro. Ovviamente ognuno sta facendo il prezzo che può a seconda del fornitore e delle sue condizioni d’acquisto – ha precisato Seri -, perciò la mia non è una critica. Ma ritengo che debbano essere pagate meno».

L’intenzione del primo cittadino fanese, in questa fase, è quella di fornire un set di cinque pezzi che dovrà durare più giorni, alle fasce a rischio, per poi arrivare a garantire anche a tutto il resto della popolazione forniture costanti ed un prezzo d’acquisto contenuto.

L’obiettivo è quello di pianificare al meglio per la città la cosiddetta fase 2 dell’emergenza, ovvero quella della convivenza con il coronavirus. In questo delicato momento, è indispensabile garantire i presidi medici fondamentali per prevenire una nuova diffusione del contagio pandemico.