Fano, mascherine gratuite per tutti: ecco dove e quando ritirarle

FANO – Il comune di Fano, in collaborazione con le Associazioni di quartiere, distribuirà gratuitamente 60.000 mascherine ai cittadini.



La consegna di questi preziosi dispositivi di difesa dal contagio si svolgerà nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 maggio, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00. Sarà possibile ritirare una mascherina per ogni componente del nucleo fa miliare (dai sei anni in su).



I dispositivi potranno essere ritirati in 12 diversi luoghi dislocati in varie parti del comune in modo da rendere più facile possibile l’accesso a questa distribuzione (visionabili nel dettaglio in questo link).



Al riguardo il Sindaco Seri ha voluto esprimere la propria soddisfazione attraverso i social: «Grazie alla Proloco, alle associazioni di volontariato, alle associazioni di quartiere e alla Protezione Civile per questa ennesima dimostrazione di vicinanza alla città».



Vale la pena ricordare che la mascherina è un nostro prezioso alleato nella lotta alla diffusione pandemica: può difendere gli altri se siamo asintomatici e in qualche modo può proteggerci dal contatto con gli altri se non riusciamo a mantenere la distanza consigliata di 1 metro. Inoltre, indossare una mascherina rappresenta un ottimo deterrente dal toccarsi naso, occhi e bocca visto, ovvero la porta di ingresso al virus nel caso di contaminazione da contatto con le mani.