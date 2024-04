Fano, Mascarin commenta il risultato delle primarie: «Continueremo con lo stesso sorriso»

FANO – Beffato per tre voti dopo aver preceduto gli altri tre candidati al primo turno delle primarie. Una sconfitta cocente per le modalità ma che non ha tolto il sonno a Samuele Mascarin che ha voluto in primis ringraziare i suoi tanti sostenitori: «Un grazie di cuore alle/ai 1004 cittadine e cittadini che mi hanno sostenuto in queste elezioni primarie, perse raggiungendo – così è la politica – il 49,9%. Un risultato lusinghiero e per nulla scontato, importante per la sinistra fanese prima ancora che per me, che ha contribuito a rimettere nelle mani degli elettori del centrosinistra la scelta del candidato a Sindaco e ad aprire finalmente le porte a una nuova stagione di partecipazione democratica».

Il candidato della lista In comune ha poi rivolto l’attenzione agli altri candidati: «Grazie quindi anche a chi ha condiviso con me la sfida delle primarie: Cora Fattori, Etienn Lucarelli e Cristian Fanesi, al quale rivolgo nuovamente i miei auguri di buon lavoro come ho fatto ieri sera abbracciandolo in Piazza Costanzi. Il mio risultato e la partecipazione registrata dalle primarie sono entrambi risultati costruiti con pazienza, passione, umiltà e con una lunga campagna di mobilitazione condotta con generosità e lealtà, senza mai piegarsi di fronte all’ostilità di clientele, lobby e vecchia politica. Con la schiena dritta e la testa alta, come sempre ho fatto in tanti anni di impegno al servizio di Fano. Risultati che non sarebbero stati possibili senza l’intelligenza, l’entusiasmo, l’umanità, l’affetto di decine di meravigliose/i volontarie/i che non mi hanno mai lasciato solo nel portare, come il lampadiere, la pertica con il lume lungo la strada. Abbiamo reso un po’ meno buia questa strada e continueremo a farlo senza abbandonare il sorriso con il quale oggi vi abbraccio tutte/i con infinito affetto e gratitudine, orgoglioso di quello che insieme abbiamo fatto e insieme continueremo a fare».