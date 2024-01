Fano e Marotta in lutto per Anna Frulla, ex campionessa italiana di pattinaggio

Nel 2018, all’età di 80 anni, insieme al fratello, anche lui ex campione di roller, aveva indossato per l’ultima volta i pattini per inaugurare la tre giorni di campionati italiani indoor di pattinaggio all’Adriatica Arena di Pesaro

FANO – Fano si è stretta nel pomeriggio del 16 gennaio intorno ad Anna Frulla e alla sua famiglia; tante le persone che hanno preso parte al rito funebre celebrato a Poderino, presso la chiesa di San Pio X. L’86enne, che aveva gestito per anni insieme al marito Vito Ricci (deceduto alcuni anni fa) una storica bottega di calzolai a Marotta, è mancata nella giornata di domenica.



Molto nota nelle due città, l’86enne era conosciuta anche grazie ai sui meriti sportivi: è stata infatti campionessa italiana di pattinaggio collezionando medaglie e successi a ripetizione. Un esempio per molti giovani che, proprio grazie a lei, si sono avvicinati a questo sport nel corso degli anni.



