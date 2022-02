Fano, la mano finisce nel tritacarne: incidente al supermercato

FANO – Attimi di panico nella mattinata del 27 febbraio in un supermercato di Fano dove una commessa addetta al reparto macelleria è rimasta vittima di un incidente sul lavoro: un dito le è rimasto infatti incastrato nel macchinario usato per tritare la carne.



L’apparecchio ha provocato una profonda ferita da cui usciva copiosamente del sangue; a rendere più drammatico il momento il fatto che, né la donna, né le persone presenti, sono state in grado di liberare l’arto dalla morsa meccanica. È stato infatti necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Fano, oltre che dei soccorritori del 118 per venire a capo della situazione. I pompieri, vista la delicata situazione, hanno provveduto a smontare il macchinario affinché la donna potesse ritrarre l’arto infortunato. Dopo le prime cure del caso somministrate dai sanitari, la donna è stata trasportata al pronto soccorso cittadino.



Da chiarire la dinamica dell’accaduto: sul luogo, come da prassi, sono intervenuti anche i carabinieri e gli uomini dell’Ispettorato del Lavoro. Saranno loro a chiarire come si sono svolti i fatti.