Fano, mancato rispetto delle misure anti Covid: 25 multe ed oltre 1000 controlli

Tra le ultime persone ad essere multate nei primi giorni del 2022 un dipendente al lavoro senza il green pass e il suo il titolare per averne omesso il controllo. Nell'ultimo mese controllate oltre 220 attività

FANO – Sono 25 le multe emesse dagli agenti della Polizia municipale nell’ultimo mese per quello che concerne il mancato rispetto delle misure anti Covid-19. Il periodo preso in considerazione va dal 6 dicembre 2021 all’8 gennaio 2022.

In questo lasso di tempo, con l’aumentare dell’incidenza pandemica e delle regole stringenti, le verifiche della polizia locale si sono accentuate: a finire sotto la lente d’ingrandimento il possesso del green pass negli esercizi pubblici, ma anche nelle palestre, nei circoli e nei mercati, l’uso della mascherina, ritornata obbligatoria anche all’aperto, e l’eventuale presenza di assembramenti in luoghi pubblici.



Tra le ultime persone ad essere multate nei primi giorni del 2022 un dipendente al lavoro senza il green pass ed il suo il titolare per averne omesso il controllo. Nello stesso arco di tempo di cui sopra sono state controllate oltre 220 attività economiche e quasi 1.100 persone. Le verifiche da parte delle forze dell’ordine locali proseguiranno anche nei prossimi giorni: visto l’impatto di questa quarta ondata è vietato abbassare la guardia.