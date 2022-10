Fano, malore mentre si trova in barca: salvato dalla Capitaneria

FANO – Disavventura a lieto fine per un fanese colto da un malore mentre si trovava nella sua barca ormeggiata nella darsena fanese. È successo nel tardo pomeriggio di ieri. L’uomo stava cucinando quando ha avuto un mancamento.

Nonostante il malessere è stato proprio l’uomo a dare l’allarme e chiedere aiuto: le sue urla sono state udite da un passante che ha prontamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Guardia Costiera ed il 118: l’uomo, che è rimasto sempre cosciente, è stato trasferirlo all’ospedale cittadino.

Gli uomini della Capitaneria si sono poi sincerati che a bordo non vi fossero altre persone: durante tale ricognizione hanno avvertito un forte odore di bruciato. Sul posto è stato chiesto anche l’intervento dei vigili del fuoco: in coperta era presente una pentola contenente del cibo in avanzato stato di cottura con ancora il fornello a gas acceso. Una volta spento si sono accertati che tutte le valvole fossero chiuse mettendo in sicurezza l’imbarcazione. Se l’uomo avesse perso conoscenza o se i militari non si fossero sincerati dello stato della barca è facile ipotizzare che le fiamme avrebbero danneggiato la barca.