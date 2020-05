FANO – Maggiore suolo pubblico agli esercenti di Fano. Come già anticipato dall’Assessore Cucchiarini in un’intervista rilasciata a CentroPagina, la giunta comunale fanese ha dato parere positivo alla possibilità di concedere maggior spazio pubblico ai locali commerciali, senza una sostanziale aggiunta di costi.



Lo scopo di questa proposta è quello di cercare di agevolare il più possibile la ripresa economica e dare una boccata di ossigeno agli esercenti messi in ginocchio da due mesi di lockdown.



La delibera contiene alcune deroghe ai Regolamenti comunali sull’arredo urbano nel centro storico, consentendo di fatto a bar, caffè, gelaterie, pizzerie, ristoranti e attività analoghe di posizionare arredi e attrezzature su maggiore suolo pubblico.



Al riguardo l’Assessore Cucchiarini ha già anticipato che tale preziosa possibilità verrà riconosciuta anche ad altre categorie merceologiche per l’esposizione su suolo pubblico dei propri prodotti.



Per agevolare il rilascio delle concessioni, è stata prevista una modalità d’istruttoria semplificata rispetto a quella ordinaria: l’obiettivo è quello di accorciare le tempistiche al fine di accelerare la ripresa delle attività commerciali. Le domande andranno comunque presentate agli uffici ordinariamente competenti, ovvero quello del Patrimonio o alla Polizia Amministrativa.

L’obiettivo che il Vicesindaco Cristian Fanesi e l’Assessore Etienn Lucarelli, rispettivamente delegati al Governo del Territorio (Urbanistica-SUAE-SUAP) ed alle Attività Economiche e Produttive, insieme a tutta la Giunta, intendono perseguire è quello di rendere più agile possibile l’iter burocratico e favorire così una pronta ripartenza delle attività.

La delibera sarà presentata nel Consiglio Comunale del 19 maggio per la definitiva approvazione; solo da quel momento potranno essere rilasciate le concessioni. Questo riguarderà anche le domande che sono state presentate prima dell’entrata in vigore delle deroghe.

