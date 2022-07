Fano, macchinario in fiamme in una ditta di lavorazione del caffè

Sul posto è intervenuta la squadra di Fano, con in supporto personale con l’autoscala da Pesaro, che ha spento le fiamme e raffreddato le parti coinvolte nell’incendio

FANO – I Vigili del fuoco sono interventi nel pomeriggio del 29 luglio a Fano per un incendio presso una ditta di lavorazione caffè che ha coinvolto un motore elettrico di un impianto di torrefazione.



Sul posto è intervenuta la squadra di Fano, con in supporto personale con l’autoscala da Pesaro, che ha spento le fiamme e raffreddato le parti coinvolte nell’incendio. Non si segnalano persone ferite o intossicate.