Fano piange la scomparsa di Luigi Ferri,ex presidente della società aeroportuale

FANO – La Città della Fortuna piange la scomparsa di Luigi Ferri, ex presidente della società aeroportuale Fanum Fortuna ed imprenditore della Ferri Trasporti, attiva dal 1953. Tra coloro che hanno voluto esprimere il proprio cordoglio anche il sindaco: «Un uomo che amava la sua città con una passione sconfinata per il volo. Proprio lo scorso anno ho avuto il piacere di portare un riconoscimento a Luigi Ferri e alla sua famiglia per i 70 anni della Ferri Trasporti».

E poi: «Luigi Ferri era molto conosciuto non solo per essere un imprenditore nel settore della logistica, ma soprattutto per la sua grande passione per il volo. E’ stato infatti per quasi 15 anni alla guida della società “Fanum Fortunae”, e prima presidente del locale Aero Club con il quale ha organizzato diversi eventi sportivi a carattere nazionale. Inoltre, Ferri è stato un bravo pilota avendo vinto un titolo mondiale per volo a motore ed è stato per sette volte campione italiano. Sicuramente, è stato riferimento e una solida certezza per tutti coloro che vivono questo mondo. Se ne va un un pilota che ha sempre guardato il mondo dall’alto della sua bellezza».