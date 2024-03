Fano piange la scomparsa del costruttore edile Vincenzo Minardi

Tanti i complessi residenziali che portano la sua firma, in particolare il quartiere di Fano Due e gli stabili sorti in via Roma dove si trovava l'ex fabbrica di fiammiferi

FANO – La Città della Fortuna piange la scomparsa di Vincenzo Minardi, da tutti conosciuto come Eliseo, storico costruttore edile che ha contribuito a plasmare il volto di Fano soprattutto a cavallo degli anni ’90: tanti i complessi residenziali che portano la sua firma, in particolare il quartiere di Fano Due e gli stabili sorti in via Roma dove si trovava l’ex fabbrica di fiammiferi. L’80enne si è spento nella giornata del 10 marzo a seguito di una lunga malattia con la quale aveva convissuto negli ultimi anni. Ancora non sono state fissate le esequie.