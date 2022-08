FANO – La Città della Fortuna piange la scomparsa di Astorre Giacomini mancato all’età di 86 anni. L’uomo era molto conosciuto a Fano anche grazie al suo grande impegno profuso nelle realtà sociali locali. È stato infatti Presidente dell’ente Carnevalesca, socio della Fondazione Carifano e membro attivo all’interno dell’ ‘Artigianato Metaurense’.



Astorre Giacomini

Tra coloro che gli hanno voluto dedicare un sentito ricordo anche il Sindaco di Fano Massimo Seri: «Mi ricordo, quando appena sono stato eletto sindaco, Astorre veniva nel mio ufficio per confrontarsi. Stimolanti anche i colloqui telefonici, quando mi cercava per avere informazioni o per affrontare una determinata questione. Fano perde un uomo con una spiccata intelligenza che amava la sua città». I funerali verranno celebrati nella giornata del 6 agosto alle ore 15 presso la chiesa di San Cristoforo.