Fano, lutto per la scomparsa dell’imprenditore Angelo Candiracci

FANO – La Città della Fortuna piange la scomparsa dell’imprenditore Angelo Candiracci mancato all’età di 82 anni. Fondatore di Emmedue Spa e di Ac Engineering, Candiracci ha dedicato la sua vita a offrire sistemi costruttivi e soluzioni abitative di ogni genere, sia residenziali che sociali. Forte anche il suo impegno sociale a favore della comunità.

A ricordarlo, attraverso i canali social, è stato il CB Club Mattei della protezione civile di Fano. «La morte di Angelo Candiracci è una grande perdita per tutti. Ringraziamo Angelo e tutta la sua famiglia per la generosità nei nostri confronti. Ci ha donato dei moduli abitativi, una casetta in cui tutta la città ha potuto sottoporsi al tampone durante la pandemia, casetta che ora viene utilizzata per tutte le necessità. Non ultima era la sua intenzione di ristrutturare l’area di prima accoglienza situata davanti all’aeroporto, area che in qualche modo porteremo a termine, e per la quale proprio la prossima settimana verrà presentata una delibera in consiglio comunale. Ciao Angelo rimarrai per sempre con noi, con la protezione civile».